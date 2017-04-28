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رياضة وشباب رياضة عالمية الأرجنتيني سامباولي: إزاحة أتلتيكو مدريد تمنح إشبيلية حماسًا كبيرًا

رياضة وشباب

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سامباولي: إزاحة أتلتيكو مدريد تمنح إشبيلية حماسا
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الأرجنتيني سامباولي: إزاحة أتلتيكو مدريد تمنح إشبيلية حماسًا كبيرًا

سامباولي:

نعلم مدى صعوبة تخطي تخطي أتلتيكو، لأن لدينا مباريات صعبة جدًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 14:59:47 A A

قال الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، إن إزاحة أتلتيكو مدريد هذا المنافس الكبير من المركز الثالث، يمنح فريقه حماسًا كبيرًا.


خورخي سامباولي

وفاز إشبيلية على سيلتا فيجو (2-1) مساء الخميس، ضمن الجولة 34 لليجا، ليتساوى مع أتلتيكو مدريد في نفس الرصيد بـ68 نقطة لكل منهما، قبل 4 جولات على النهاية. ويتأهل صاحب المركز الثالث، إلى دوري الأبطال مباشرة.

وقال سامباولي، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: "نعلم مدى صعوبة تخطي تخطي أتلتيكو، لأن لدينا مباريات صعبة جدًا"، في إشارة لمواجهاته المقبلة، أمام مالاجا، وريال سوسييداد، وريال مدريد.

وأوضح "الفريق وجد ضالته الهجومية، خلال هذا المنعطف، والتي كانت متواجده بقوة في بداية الموسم، بعد هبوط بسيط في منحني الأداء. اليوم، وأمام منافس كبير، الفريق كان له شخصية واضحة".

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