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أخبار محليات السبت ليلاً: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب أعمال صيانة للشبكة

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الناصرة والقضاء السبت: إنقطاع بتزويد المياه في احياء بالناصرة
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السبت ليلاً: إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة بسبب أعمال صيانة للشبكة

اتحاد جبال الناصرة:

الانقطاع في تزويد المياه سيكون السبت من الساعة 10:00 ليلا وحتى الأحد الساعة 4:00 فجرا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 13:04:55 A A

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاعا في تزويد المياه في عدة احياء في الناصرة سيتم يوم السبت ليلا 29.04.2017، بسبب أعمال صيانة لشبكة المياه يجريها اتحاد جبال الناصرة، وعليه سيتم الانقطاع في كل من الاحياء التالية: منطقة رؤوس الجبال، طلعة أم ايلي، الاورفنج، السوق، السالزيان، ، جبل فرح، حي الكروم، العمال العرب، البتريس وحي شنلر".


صورة توضيحيّة

وتابع البيان: "الانقطاع في تزويد المياه سيكون السبت من الساعة 10:00 ليلا وحتى الأحد الساعة 4:00 فجرا، بحيث أنه خلال هذه الساعات ستقوم أقسام الإتحاد المختصة ببذل أقصى جهد لتنفيذ عملها وإعادة تزويد المياه للمواطنين. نرجو تفهمكم".  

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