بالفيديو.. يهودية تهين السائق المقدسي خالد صيام: أنت عربي قذر اذهب الى الجحيم

خالد صيام:

فوجئت من حديث الراكبة الصعب جدا. سبق وأن واجهت مثل هذه المواقف، لكن ليست بهذه الصورة

الراكبة تصرفت بشكل عنصري وخطير جدا، وقد مست بي شخصيا بعد أن شتمتني وهددتني بأنها تنوي المس بي

قررت عدم الرد عليها، وفقط بعد أن شعرت بأن الأمر قد يشكل خطرا قررت انزالها، لانني لا اعرف ما قد تفعله هذه الراكبة

تعرض الشاب خالد صيام من وادي الجوز في القدس وهو سائق حافلة لإهانة وشتم وتهديد من قبل راكبة يهودية التي تحدثت معه بصورة عنصرية، وذلك عندما رفض السائق انزالها من الحافلة في مكان يمنع فيه انزال الركاب.

جدير بالذكر أن الحادثة وقعت يوم أمس في مدينة القدس بجانب المحطة المركزية، حيث قالت الراكبة اليهودية للسائق "انزلني هنا. انت عربي قذر. لو لم تكن عربيا لكان لك قلبا. اذهب الى الجحيم انتظر وسوف أريك ما سأفعله بك يا زبالة لن تعود للعمل في هذا الخط، واذهب للعمل في البلدة القديمة. أنت عربي قذر، وكان بودي المسّ بك، وسوف اهتم بأمرك".

وقال خالد صيام: "فوجئت من حديث الراكبة الصعب جدا. سبق وأن واجهت مثل هذه المواقف، لكن ليست بهذه الصورة. الراكبة تصرفت بشكل عنصري وخطير جدا، وقد مست بي شخصيا بعد أن شتمتني وهددتني بأنها تنوي المس بي".

ثم قال: "ما حصل انها طلبت مني انزالها في مكان لا يسمح فيه انزال الركاب، وبعد أن رفضت، بدأت تهاجمني بكلماتها القاسية والعنصرية، لكنني قررت عدم الرد عليها، وفقط بعد أن شعرت بأن الأمر قد يشكل خطرا قررت انزالها، لانني لا اعرف ما قد تفعله هذه الراكبة".

وواصل حديثه: "الكاميرا وثقت تصرف الراكبة، وعلى هذا التصرف لا يمكن السكوت، حيث ابلغت ادارة الشركة، وسنقدم يوم الأحد شكوى رسمية للشرطة".