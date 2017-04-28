ترامب: لا تسألوني عن نقل السفارة للقدس ولا يوجد سبب لعدم تحقيق السلام

السيناتور الأمريكي الجمهوري رون دي سانتيس:

الرئيس دونالد ترامب ينوي الإعلان خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل عن نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال حول نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب الى القدس، قال: "اسألوني هذا السؤال الشهر القادم".



ترامب



وجاءت اقوال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع وكالة "رويترز" والتي تطرق فيها ايضا للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي بالقول "لا يوجد أي سبب يمنع تحقيق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل"، وأكد ترامب في هذه المقابلة ما تردد في وسائل الاعلام عن نيته زيارة اسرائيل الشهر القادم مشيرا الى ترتيبات تجري لهذه الزيارة.

وكان قد أفاد السيناتور الأمريكي الجمهوري رون دي سانتيس، أن الرئيس دونالد ترامب ينوي الإعلان خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل عن نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.