ناصيف زيتون يستعد لوضع صوته على تتر مسلسل الهيبة
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يستعد الفنان الشاب ذا القاعدة الجماهيرية الكبيرة ناصيف زيتون لوضع صوته على تتر المسلسل السوري اللبناني الهيبة، والذي يشارك فيه نخبة من أهم الدراما العربية.
ناصيف زيتون
يشارك في البطولة كل من الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نجيم واللذين عرفا بالثنائيات في الدراما، وأصبح الجمهور ينتظرهم من سنة إلى أخرى.
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