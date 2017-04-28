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فنانين فن عربي ناصيف زيتون يستعد لوضع صوته على تتر مسلسل الهيبة

فنانين

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ناصيف زيتون يستعد لمسلسل الهيبة
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ناصيف زيتون يستعد لوضع صوته على تتر مسلسل الهيبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 07:41:44 A A

يستعد الفنان الشاب ذا القاعدة الجماهيرية الكبيرة ناصيف زيتون لوضع صوته على تتر المسلسل السوري اللبناني الهيبة، والذي يشارك فيه نخبة من أهم الدراما العربية.


ناصيف زيتون

يشارك في البطولة كل من الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نجيم واللذين عرفا بالثنائيات في الدراما، وأصبح الجمهور ينتظرهم من سنة إلى أخرى. 

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