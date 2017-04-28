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فنانين فن عربي أصالة تنضم للسباق الرمضاني من خلال لأعلى سعر

فنانين

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أصالة نصري تنضم للسباق الرمضاني
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أصالة تنضم للسباق الرمضاني من خلال لأعلى سعر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

تشارك الفنانة السورية أصالة في السباق الرمضاني لهذا العام، من خلال أغنية تتر مسلسل لأعلى سعر وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم وزينة واحمد فهمي.


أصالة

وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي بين صديقتين واللتين تعملان في معهد الباليه، والتي تحدث بينهما مشكلة تتعلّق بأحد الشبان، وتقدّم نيللي كريم دور راقصة باليه في هذا العمل. 

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