أصالة تنضم للسباق الرمضاني من خلال لأعلى سعر

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تشارك الفنانة السورية أصالة في السباق الرمضاني لهذا العام، من خلال أغنية تتر مسلسل لأعلى سعر وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم وزينة واحمد فهمي.



أصالة



وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي بين صديقتين واللتين تعملان في معهد الباليه، والتي تحدث بينهما مشكلة تتعلّق بأحد الشبان، وتقدّم نيللي كريم دور راقصة باليه في هذا العمل.