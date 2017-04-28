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فنانين فن عربي بلقيس فتحي تضع صوتها على تتر مسلسل رمانة الخليجي

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بلقيس فتحي تضع صوتها على تتر مسلسل رمانة
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بلقيس فتحي تضع صوتها على تتر مسلسل رمانة الخليجي

مسلسل رمانة هو من تأليف وبطولة الممثلة الخليجية القديرة حياة الفهد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 15:07:33 A A

في تجربتها الاولى في غناء تترات المسلسلات، تشارك الفنانة الاماراتية من أصل يمني بلقيس فتحي، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل رمانة الخليجي.


بلقيس فتحي

مسلسل رمانة هو من تأليف وبطولة الممثلة الخليجية القديرة حياة الفهد، وإخراج الأردني حسام حجاوي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الخليج منهم هيا الشعيبي، بثينة الرئيسي، شيماء علي، محمود بوشهري وهنادي الكندري.
 

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