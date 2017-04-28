بلقيس فتحي تضع صوتها على تتر مسلسل رمانة الخليجي

مسلسل رمانة هو من تأليف وبطولة الممثلة الخليجية القديرة حياة الفهد

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

في تجربتها الاولى في غناء تترات المسلسلات، تشارك الفنانة الاماراتية من أصل يمني بلقيس فتحي، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل رمانة الخليجي.



بلقيس فتحي

مسلسل رمانة هو من تأليف وبطولة الممثلة الخليجية القديرة حياة الفهد، وإخراج الأردني حسام حجاوي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الخليج منهم هيا الشعيبي، بثينة الرئيسي، شيماء علي، محمود بوشهري وهنادي الكندري.

