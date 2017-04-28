أنباء عن تسليم اسرائيل لمواطن لبناني تسلل الى أراضيها الليلة لقوات اليونيفيل

الجيش:

استمرارا الى التحقيق في قضية تسلل لبناني الى داخل البلاد تبين بعد فحص أولي أنه نجح في التسلل من منطقة مرجليوت حيث تم القاء القبض عليه ولم يكن بحوزته سلاح

أفادت وكالة النشرة اللبنانية اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن تتسلم قوة اليونيفيل الدولية التي تعمل في جنوب لبنان على الشريط الحدودي مع اسرائيل مواطنا لبنانيا تسلل الى اسرائيل من منطقة مرجليوت يبلغ من العمر 24 عاما. وقالت الوكالة إن المواطن سيتم تسليمه من اسرائيل عبر معبر الناقورة فيما سيقوم الجيش اللبناني بالتحقيق معه.



قوة اليونيفيل الدولية

وقالت الوكالة إن الشخص الذي تسلل هو الشاب علي مرعي وسيتم فحص أمره فيما قامت اسرائيل بالتحقيق معه لمعرفة كيف تسلل اليها.

وجاء في بيان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "استمرارا الى التحقيق في قضية تسلل لبناني الى داخل البلاد تبين بعد فحص أولي أنه نجح في التسلل من منطقة مرجليوت حيث تم القاء القبض عليه ولم يكن بحوزته سلاح".