ميسي: زيدان اللاعب الوحيد الذي طلبت تبادل القميص معه

أوضح ميسي بأنه يتبادل القمصان في العادة مع اللاعبين الأرجنتينيين، أو يأتي إليه أحد لاعبي الفريق المنافس ويطلب قميصه

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أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة على أنه لم يطلب تبادل القميص مع أي لاعب طوال مسيرته الإحترافية بإستثناء لاعب واحد فقط وهو زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق ومدرب الفريق حالياً.



زيدان عندما كان يلعب في صفوف ريال مدريد

وأوضح ميسي بأنه يتبادل القمصان في العادة مع اللاعبين الأرجنتينيين، أو يأتي إليه أحد لاعبي الفريق المنافس ويطلب قميصه.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية: "لا أطلب قميص أحد، لو كان هناك لاعباً أرجنتينياً في الخصم سأتبادل القمصان معه". وتابع: "إذا لم يأتي اللاعب وطلب القميص، فأنا لا أقوم بطلب ذلك من أي لاعب".

وأنهى ميسي حديثه: "لقد طلبت قميص لاعب مرة واحدة فقط، طلبت قميص زيدان".

يذكر أن ميسي تواجه ضد زيدان عندما كان الأخير لاعباً في الكلاسيكو، حيث كان البرغوث في بداية مسيرته مع برشلونة في الوقت الذي كان يعيش زيزو آخر أوقاته كلاعب مع ريال مدريد.



ليونيل ميسي