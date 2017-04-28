مورينيو يعادل أطول سلسلة دون خسارة في تاريخ مانشستر يونايتد

رغم ذلك فسلسلة اللاهزيمة لا تخدم الفريق حتى الآن في سعيه إلى إحتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة بشكل مباشر لدوري أبطال أوروبا

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بتعادله أمام مانشستر سيتي 0ـ0، إستطاع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ، معادلة أطول سجل خالي من الهزائم في موسم واحد بتاريخ النادي.



جوزيه مورينيو

ولم يتعرض الشياطين الحمر هذا الموسم لأي هزيمة في 24 مباراة على التوالي، و لم يتلق الفريق سوى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2017.

رغم ذلك فسلسلة اللاهزيمة لا تخدم الفريق حتى الآن في سعيه إلى إحتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة بشكل مباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبتعادلهما حافظ المان سيتي على مركزه الرابع برصيد 65 نقطة، فيما إستمر المان يونايتد في المركز الخامس بـ 64 نقطة.