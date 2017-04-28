حي العيسوية: رشق افراد الشرطة بالحجارة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس في حي العيسوية توسعت اعمال الاخلال بالنظام والتي شملت رشق حجارة والقاء زجاجات حارقة تجاه قوات من الشرطة التي ردت باستخدام وسائل لتفريق الشغب مبعدة المخلين ومع معاينة اصابة شخص خلالها، هذا ولاحقا تم استلام اخطار في الشرطة مفاده وصول فتى مقدسي من السكان هناك للعلاج في مستشفى المقاصد ولاحقا تم تحويله لمستشفى شعاريه تسيدق والى كل ذلك باشرت الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.