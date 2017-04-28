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أخبار محاكم وجنائيات حي العيسوية: رشق افراد الشرطة بالحجارة وتوسع اعمال الاخلال بالنظام

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القدس والقضاء حي العيسوية: رشق افراد الشرطة بالحجارة
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حي العيسوية: رشق افراد الشرطة بالحجارة وتوسع اعمال الاخلال بالنظام

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

لاحقا تم استلام اخطار في الشرطة مفاده وصول فتى مقدسي من السكان هناك للعلاج في مستشفى المقاصد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 08:54:19 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس في حي العيسوية توسعت اعمال الاخلال بالنظام والتي شملت رشق حجارة والقاء زجاجات حارقة تجاه قوات من الشرطة التي ردت باستخدام وسائل لتفريق الشغب مبعدة المخلين ومع معاينة اصابة شخص خلالها، هذا ولاحقا تم استلام اخطار في الشرطة مفاده وصول فتى مقدسي من السكان هناك للعلاج في مستشفى المقاصد ولاحقا تم تحويله لمستشفى شعاريه تسيدق والى كل ذلك باشرت الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.

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