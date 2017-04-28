لجين عمران: أتشرف إني سعودية وتعبت للحصول على منزلي

لجين عمران:

مع الأسف معظم البنات اليوم معلقه حلمها بفانوس رجل بكرا يجي يخطبها هو بجبلي الشنطة الفلانية والساعه الفلانية والبيت والسيارة والسفرات

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تحدثت الاعلامية السعودية لجين عمران في مقابلة تلفزيونية لها أنها عملت وتعبت طوال هذه السنوات للحصول على منزل فخم ولائق. وأضافت: "مع الأسف معظم البنات اليوم معلقه حلمها بفانوس رجل بكرا يجي يخطبها هو بجبلي الشنطة الفلانية والساعه الفلانية والبيت والسيارة والسفرات".

ووجهت رسالة للفتيات: "لا حبيبتي توقفي عن هذه الافكار الخاطئة وابدأي كوني أنضج، انت اتعبي على نفسك وحققي احلامك بنفسك ولا تعتمدين على أب او أخ أو صديق".

وتابعت: "أنا فخورة جداً ومبسوطة بالبيت اللي عملته، لاني تعبت كثير لاخدت هالبيتوكل قرش بحصل عليه بحطه بالبيت"، وأضافت: "يمكن ايضاً الاستعانة بالقروض من البنك وانا الحمدلله احتاج لقرض".