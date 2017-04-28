بالفيديو: كزدورة في سيارة نانسي عجرم
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نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمعجبيها فيديو في "كزدورة" من داخل سيارتها، حيث كانت نانسي تقود وتغني وهي في قمة السعادة والفرح وذلك أثناء الإستماع إلى أغنية "خراب بيوت" من ألبومها الجديد، حيث نشرت نانسي الفيديو على التويتر. وقد أرفقت نانسي عجرم الفيديو بكلمات أغنية "خراب بيوت" فغرّدت التالي "قربك.. قربك غيرني غيّر أحوالي.. منّك آه يا خوفي لا تخيّب آمالي".
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