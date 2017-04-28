ديما بياعة ترقص مع زوجها وسط الشارع برومانسية

قامت الممثلة السورية ديما بيّاعة بمشاركة جمهورها ومعجبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمقطع مصور لرقصها مع زوجها وسط احد شوارع السويد بشكل رومنسي. وأعادت بياعة عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” نشر الفيديو من حساب زوجها، معلقةً “أحب صغيري” على المقطع المصور حيث رقصت معه وحضنها.

يُذكر أنّ الممثّلة السورية تزوّجت من النجم السوري تيم حسن (41 عاماً) في عام 2002، إلّا أنّهما انفصلا في عام 2012، ثمّ تزوّجت بيّاعة (39 عاماً) من أحمد الحلو في عام 2014.