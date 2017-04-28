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فنانين فن عربي ديما بياعة ترقص مع زوجها وسط الشارع برومانسية

فنانين

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ديما بياعة ترقص مع زوجها وسط الشارع
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ديما بياعة ترقص مع زوجها وسط الشارع برومانسية

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 09:52:44 A A

قامت الممثلة السورية ديما بيّاعة بمشاركة جمهورها ومعجبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمقطع مصور لرقصها مع زوجها وسط احد شوارع السويد بشكل رومنسي. وأعادت بياعة عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” نشر الفيديو من حساب زوجها، معلقةً “أحب صغيري” على المقطع المصور حيث رقصت معه وحضنها.

يُذكر أنّ الممثّلة السورية تزوّجت من النجم السوري تيم حسن (41 عاماً) في عام 2002، إلّا أنّهما انفصلا في عام 2012، ثمّ تزوّجت بيّاعة (39 عاماً) من أحمد الحلو في عام 2014.

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