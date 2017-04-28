اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية اليوم الـ12 من اضراب الكرامة: صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة

أخبار

[X]
صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اليوم الـ12 من اضراب الكرامة: صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة

تتواصل فعاليات إسناد الأسرى المضربين اليوم الجمعة حيث ستقام صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-28 07:34:37 A A

يستمر الأسرى في السجون الاسرائيلية بالاضراب عن الطعام في اليوم الـ12 على التوالي بقيادة الأسير مروان البرغوثي حيث يعيش الأسرى أصعب مراحل حياتهم إذ تعرض البعض منهم لتدهور خطير في حالتهم الصحية ومنهم من رفض العلاج.


متظاهرون من بيت لحم يشاركون في احتجاج تضامنا مع الأسرى


وتتواصل فعاليات إسناد الأسرى المضربين اليوم الجمعة حيث ستقام صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها. ودعوة من أهالي جبل البابا (عرب الجهالين) وأهالي الاسرى، لحضور وقفة الصمود والحرّية في جبل البابا، التجمع والانطلاق من أمام خيمة الاعتصام أمام دوار الشهيد ياسر عرفات في تمام الساعة الثانية ظهراً، (المواصلات مؤمّنة ذهابا وإيابا).

وانضمام أسرى جدد للإضراب عن الطعام، وارتفعت وتيرة الاهتمام الدولي بقضية إضراب الحرية والكرامة، وأعلن الأسير سامر العيساوي من سجنه في النقب الصحراوي اضرابه عن الطعام وذلك ضمن البرنامج الوطني للحركة الأسيرة ومجموعة من رفاقه وإخوانه.
.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [412 قراءة]
2 المجلس النسائي كفرقرع ينظم احتفالا لاحياء ذكرى الإسرا | [353 قراءة]
3 إسرائيل: عدد السكان 8.68 مليون نسمة و20.8% عرب | [326 قراءة]
4 غدا: مار يوسف الناصرة تستعد للامسية التعليمية | [188 قراءة]
5 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا | [0 مشاركة]
4 ضابط إسرائيلي: نستبعد حربا مع حماس | [0 مشاركة]
5 زيدان وإنريكي.. من ينتصر في صراع القوة والضعف؟ | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب