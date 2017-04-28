اليوم الـ12 من اضراب الكرامة: صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة

تتواصل فعاليات إسناد الأسرى المضربين اليوم الجمعة حيث ستقام صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها

يستمر الأسرى في السجون الاسرائيلية بالاضراب عن الطعام في اليوم الـ12 على التوالي بقيادة الأسير مروان البرغوثي حيث يعيش الأسرى أصعب مراحل حياتهم إذ تعرض البعض منهم لتدهور خطير في حالتهم الصحية ومنهم من رفض العلاج.



متظاهرون من بيت لحم يشاركون في احتجاج تضامنا مع الأسرى



وتتواصل فعاليات إسناد الأسرى المضربين اليوم الجمعة حيث ستقام صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها. ودعوة من أهالي جبل البابا (عرب الجهالين) وأهالي الاسرى، لحضور وقفة الصمود والحرّية في جبل البابا، التجمع والانطلاق من أمام خيمة الاعتصام أمام دوار الشهيد ياسر عرفات في تمام الساعة الثانية ظهراً، (المواصلات مؤمّنة ذهابا وإيابا).



وانضمام أسرى جدد للإضراب عن الطعام، وارتفعت وتيرة الاهتمام الدولي بقضية إضراب الحرية والكرامة، وأعلن الأسير سامر العيساوي من سجنه في النقب الصحراوي اضرابه عن الطعام وذلك ضمن البرنامج الوطني للحركة الأسيرة ومجموعة من رفاقه وإخوانه.

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