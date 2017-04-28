اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية الحدادي: أطمح للتسجيل أمام ريال مدريد وإهداء اللقب لبرشلونة

رياضة وشباب

[X]
الحدادي : أطمح للتسجيل أمام ريال مدريد وإهداء اللقب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الحدادي: أطمح للتسجيل أمام ريال مدريد وإهداء اللقب لبرشلونة

سيرحل فالنسيا لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني ، حيث سيحاول نادي الخفافيش تحديد مسار اللقب كما حدث قبل موسمين

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-28 09:52:44 A A

 أعرب مهاجم فالنسيا المعار من برشلونة منير الحدادي عن رغبته في التسجيل أمام ريال مدريد من أجل مساعدة النادي الكتلوني على تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي .

وظهر منير الحدادي في تصريحات مقتضبة عبر “راديو ماركا” حيث قال “أتمنى التسجيل أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ، سنرى ما إذا كنت سأسجل هدفاً هناك ، سيكون مهماً بالنسبة لي وللفريق” .وأضاف منير الحدادي قائلاً “أتمنى فوز برشلونة باللقب وهذا ليس سراً ، سيكون أمراً جميلاً أن نساهم في ذلك لكن بغض النظر عن صراع اللقب ، فالنسيا يواجه ريال مدريد دائماً برغبة الفوز” .
وسيرحل فالنسيا لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني ، حيث سيحاول نادي الخفافيش تحديد مسار اللقب كما حدث قبل موسمين .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [428 قراءة]
2 المجلس النسائي كفرقرع ينظم احتفالا لاحياء ذكرى الإسرا | [379 قراءة]
3 إسرائيل: عدد السكان 8.68 مليون نسمة و20.8% عرب | [359 قراءة]
4 غدا: مار يوسف الناصرة تستعد للامسية التعليمية | [207 قراءة]
5 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [198 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا | [0 مشاركة]
4 اقامة خيمة اعتصام في عرابة تضامنا مع الاسرى | [0 مشاركة]
5 دير الأسد:وفاة الحاج صالح حسن مصطفى موسى | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب