الحدادي: أطمح للتسجيل أمام ريال مدريد وإهداء اللقب لبرشلونة

سيرحل فالنسيا لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني ، حيث سيحاول نادي الخفافيش تحديد مسار اللقب كما حدث قبل موسمين

أعرب مهاجم فالنسيا المعار من برشلونة منير الحدادي عن رغبته في التسجيل أمام ريال مدريد من أجل مساعدة النادي الكتلوني على تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي .

وظهر منير الحدادي في تصريحات مقتضبة عبر “راديو ماركا” حيث قال “أتمنى التسجيل أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ، سنرى ما إذا كنت سأسجل هدفاً هناك ، سيكون مهماً بالنسبة لي وللفريق” .وأضاف منير الحدادي قائلاً “أتمنى فوز برشلونة باللقب وهذا ليس سراً ، سيكون أمراً جميلاً أن نساهم في ذلك لكن بغض النظر عن صراع اللقب ، فالنسيا يواجه ريال مدريد دائماً برغبة الفوز” .

وسيرحل فالنسيا لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني ، حيث سيحاول نادي الخفافيش تحديد مسار اللقب كما حدث قبل موسمين .