التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد

بهذا التعادل يحافظ مانشستر سيتي على مركزه الرابع برصيد 65 نقطة وعلى بعد نقطة وحيدة من الخامس مانشستر يونايتد بـ 64 ، مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم

انتهى ديربي مدينة مانشستر بين القطبين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي (0-0) ضمن مرحلة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد .

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة خلال فترات الشوط الأول بدون أن يتمكن أي من القطبين من افتتاح التسجيل حيث ظهر تأثير الغيابات على كل من الجانبين خصوصاً على المستوى الهجومي .وسيطر مانشستر سيتي بشكل أكبر على المباراة خلال شوطها الثاني مع الوصول بشكل أكبر إلى مرمى دافيد دي خيا ، وضاعف أصحاب الأرض من ضغطهم خلال الدقائق الأخيرة بعد طرد مروان فيلايني في الدقيقة 84 بعد اعتدائه على سيرجيو أجويرو ، وكان السيتي أقرب لخطف هدف الفوز في الوقت القاتل لولا إلغاء هدف جابرييل جيسوس بسبب التسلل .

وبهذا التعادل يحافظ مانشستر سيتي على مركزه الرابع برصيد 65 نقطة وعلى بعد نقطة وحيدة من الخامس مانشستر يونايتد بـ 64 ، مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم .