شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات المُشتبهات بالتنكيل في الاطفال

الشرطة كانت قد باشرت بتحقيقاتها الحثيثة فور إطّلاعها على أشرطة فيديو توثيقية ذات العلاقة،

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "تواصل الشرطة بالتحقيقات الحثيثة في ملف شبهات تنكيل بأطفال في حضانة في مدينة شفاعمرو، وذلك على يد حاضنات عاملات هناك، بحيث تم مساء الخميس التحقيق مع الحاضنات المشتبهات بالتنكيل مع إطلاق سراحهن لاحقا بشروط مقيدة شملت الحبس المنزلي مدّة 5 ايام والابتعاد عن الحضانة وعدم التواصل مع اي من الضالعين والتحقيقات جارية".

وتابع البيان: "هذا ويشار الى أن الشرطة كانت قد باشرت بتحقيقاتها الحثيثة فور إطّلاعها على أشرطة فيديو توثيقية ذات العلاقة، تم رفعها مؤخرا عبر الانترنت مع توصّلها لصاحبة الحضانه آخذة في شكواها ذات العلاقة. أضف وللعلم، صحيح لهذه المرحلة لم يتم استلام اي شكوى أخرى بهذا الخصوص ما عدا من صاحبة الحضانة والتحقيقات ما زالت بأوجها وحتى تمام التوصّل لكافة الضالعين المشتبهين وفيما اذا وتقديم جميعهم امام سيادة العدالة الشديدة"، بحسب البيان.