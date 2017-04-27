مدير عام وزارة حماية البيئة يزور بستان المرج ويعد بزيادة الميزانيات

تم بحث مواضيع البيئة في المنطقة والنظافة، وبعد الجولة ورؤية المشاريع التي انجزت وكيف كان الوضع في المنطقة وكيف صار في عدد من المواقع

وصل بيان صحفي صادر عن المجلس الاقليمي بستان المرج ، جاء فيه: "زار مدير عام وزارة حماية البيئة يسرائيل دنتسيغر المجلس الاقليمي بستان المرج وذلك للبت في عدد من القضايا الهامة. رئيس المجلس أحمد زعبي استقبل دنتسيغر الذي رافقه كل من مديرة المنطقة الشمالية دوريت زيس وأحمد ابراهيم المسؤول عن المنطقة، وقد كان برفقه رئيس المجلس كل من علي زعبي مدير قسم الصحة في المجلس ومراد حبيب الله مرافق التشغيل".



صور من الزيارة



وتابع البيان: "بعد عقد اجتماع في المجلس قام رئيس المجلس والوفد المرافق بجولة في موقع مجمع النفايات الذي تم تجهيزه حديثًا في قرية نين ودراسة المواقع المخصصة في سولم، كفر مصر والدحي. خلال الاجتماع تم بحث مواضيع البيئة في المنطقة والنظافة، وبعد الجولة ورؤية المشاريع التي انجزت وكيف كان الوضع في المنطقة وكيف صار في عدد من المواقع، أثنى مدير عام الوزارة على استغلال المجلس للميزانيات كما يجب وأكد بأنه سيسعى لزيادة هذه الميزانيات. بدورهما رئيس المجلس ورئيس قسم الصحة شكرا الضيف وشددا على أهمية زيادة الميزانيات في الفترة الحالية".