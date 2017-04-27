اجواء رائعة في يوم المدنيات بثانوية ابن رشد كفركنا

هٰذه الفعّاليّة لاقت إستحسان الطلّاب ،وبوركت من قبل إدارة المدرسة المتمثّلة بمُديرها الأُستاذ يوسف أماره المحترم الدّاعم الدّائم لمثل هٰذه النشاطات والفعاليّات ومجلس كفركنّا المحلّي المُحترم

إختتاما لنشاطات وفعاليّات طاقم المدنيّات في ثانويّة "إبن رشد" في كفركنّا ، متمثّلاً في مركّزته المعلًّمة فلسطين حمدان،تمّت دعوة بعض أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة : يوسف جبّارين ، أيمن عودة،مسعود غنايم وحنين زعبي ،بالإضافة إلى دعوة العديد من الجمعيّات والمراكز التطوعيّة ألا وهي : مركز ميزان المتمثل بالمحامي عمر خمايسي ،جمعيّة بلدنا،جمعيّة حقوق المواطن،جمعية الجليل،مركز الطّفولة والإرشاد،جمعيّة نساء ضد العنف ،مركز إنجاز ، ولا ننسى ذكر حزب الوفاء والإصلاح المتمثِّل بِ د.حسن صنع الله.الذين اثروا طلابـنا بمحاضراتهم وورشات العمل في يوم المدنيّات .





يوم المدنيّات كان منبراً للتعبير عن الرأي ،النقاش والإستماع لمواضيع وقضايا تهمّنا كمجتمعٍ عربيٍ وتزيد من وعي طلابنا لهذه القضايا وكيفية تعاملهم مع التحديات السياسية.ومن الجدير بالذّكر أنّ هٰذه الفعّاليّة لاقت إستحسان الطلّاب ،وبوركت من قبل إدارة المدرسة المتمثّلة بمُديرها الأُستاذ يوسف أماره المحترم الدّاعم الدّائم لمثل هٰذه النشاطات والفعاليّات ومجلس كفركنّا المحلّي المُحترم .