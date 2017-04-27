التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي السورية

افادت مصادر عبرية:" انه تم مساء الخميس ، التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الجولان ، من الاراضي السورية لاسباب غير معروفة ".وافاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :" انه تم اطلاق صاروخ باتريوت باتجاه جسم مجهول بعد دخوله المجال الجوي الاسرائيلي ".