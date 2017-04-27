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أخبار محليات التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي السورية

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منطقة الجولان التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي
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التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي السورية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 20:06:06 A A

 افادت مصادر عبرية:" انه تم مساء الخميس ، التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الجولان ، من الاراضي السورية لاسباب غير معروفة ".وافاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :" انه تم اطلاق صاروخ باتريوت باتجاه جسم مجهول بعد دخوله المجال الجوي الاسرائيلي ".

 

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