منطقة الجولان التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي
التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي السورية
بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
افادت مصادر عبرية:" انه تم مساء الخميس ، التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الجولان ، من الاراضي السورية لاسباب غير معروفة ".وافاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :" انه تم اطلاق صاروخ باتريوت باتجاه جسم مجهول بعد دخوله المجال الجوي الاسرائيلي ".
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك