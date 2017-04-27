إصابة شاب في حادث طرق على شارع إلتفافي الناصرة

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 18:13 تلقى افراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة الجلبوع حول إنقلاب سيارة رأسًا على عقب على شارع رقم 75 - الشارع الالتفافي في الناصرة"، وفقًا للبيان.