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أخبار شريط الاخبار إصابة شاب في حادث طرق على شارع إلتفافي الناصرة

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إصابة شاب في حادث طرق على شارع إلتفافي الناصرة

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نشر: 2017-04-27 18:48:31 A A
وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 18:13 تلقى افراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة الجلبوع حول إنقلاب سيارة رأسًا على عقب على شارع رقم 75 - الشارع الالتفافي في الناصرة"، وفقًا للبيان.
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