الناصرة والقضاء إصابة شاب في حادث طرق على شارع إلتفافي الناصرة
إصابة شاب (22 عامًا) بجراح بالغة الخطورة في حادث طرق على شارع إلتفافي الناصرة
أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشاب (22 عامًا) أصيب بجراح بالغة الخطورة وحالته غير مستقرة
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وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 18:13 تلقى افراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة الجلبواع حول إنقلاب سيارة رأسًا على عقب على شارع رقم 75 - الشارع الالتفافي في الناصرة "، وفقًا للبيان.
صور من المكان
وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشاب (22 عامًا) أصيب بجراح بالغة الخطورة وحالته غير مستقرة، ومن ثم تم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج، بحسب البيان".
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