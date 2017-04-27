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رياضة وشباب رياضة محلية فوز هبوعيل اكسال على هبوعيل باقة الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف

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فوز هبوعيل اكسال على هبوعيل باقة الغربية 3-1
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فوز هبوعيل اكسال على هبوعيل باقة الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف

تمّ تقديم موعد المباراة بيوم واحد، كونها لم تؤثر على موقعي الطرفين، بالفريق الكسلاوي ضمن موقعه بين الفرق المشاركة في اختبارات الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة، بينما ضمن الفريق الباقاوي البقاء

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 18:48:15 A A

اختتم فريق هبوعيل عماد اكسال مباريات جولة الاياب بفوز بيتي حققه على فريق هبوعيل باقة الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.


الهداف آفي مالكا - لاعب هبوعيل اكسال

وتمّ تقديم موعد المباراة بيوم واحد، كونها لم تؤثر على موقعي الطرفين، بالفريق الكسلاوي ضمن موقعه بين الفرق المشاركة في اختبارات الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة، بينما ضمن الفريق الباقاوي البقاء.

وكان يحيئيل تساجاي السباق في التسجيل للضيوف من باقة الغربية في الدقيقة الثلاثين، عبر ضربة حرة متقنة عن بعد 25 مترا. وبعد ذلك بأربع دقائق عادل الهداف آفي مالكا النتيجة بعد انفراده بحارس المرمى الضيف أوهاد دافيد، ليخضعه بعد سبع مباريات بدون أن تتلقى شباك مرماه الأهداف. وبعد دقيقتين فقط أحدث مالكا المنقلب بتسديدة رأسية، وهكذا انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، فسجل عنان نصر الدين الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين. ويستعد الكسلاويون بعد أسبوع لملاقاة فريق عيروني طبريا، ضمن مرحلة ثمن نهائي اختبارات الصعود إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة. 

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