دينيس سواريز مطلوب في نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية

تسعى العديد من الأندية لضم اللاعب بداية من الصيف المقبل أبرزها فياريال الإسباني

يرغب نادي نابولي الإيطالي، في الحصول على خدمات دينيس سواريز، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





دينيس سواريز

كما ويأمل أوريليو دي لورينتس، رئيس فريق الجنوب الإيطالي، في ضم اللاعب بداية من الصيف المقبل، لأنه يرى أن سواريز، يملك الإمكانيات التى تساعد فريقه، خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وتسعى العديد من الأندية لضم اللاعب بداية من الصيف المقبل، أبرزها فياريال الإسباني.