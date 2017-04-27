رسميًا: بايرن يُجدد عقد تياجو ألكانتارا لمدّة عامين إضافيين

أعلن بايرن رسميًا شراء عقد لاعبه كينجسلي كومان بصفة دائمة حتى 2020

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

قامت تقارير ألمانية بالكشف عن تجديد نادي بايرن ميونخ لعقد لاعبه تياجو ألكانتارا لمدة عامين، وينتهي عقد تياجو مع الفريق البافارق في يونيو عام 2019.



تياجو ألكانتارا



كما وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "بايرن جدد عقد تياجو حتى صيف 2021، ليغلق الطريق أمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضم اللاعب. وأعلن بايرن رسميًا اليوم الخميس، شراء عقد لاعبه كينجسلي كومان بصفة دائمة حتى 2020.