اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية رسميًا: بايرن يُجدد عقد تياجو ألكانتارا لمدّة عامين إضافيين

رياضة وشباب

[X]
رسميًا: بايرن يُجدد عقد تياجو ألكانتارا لمدّة عامين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رسميًا: بايرن يُجدد عقد تياجو ألكانتارا لمدّة عامين إضافيين

أعلن بايرن رسميًا شراء عقد لاعبه كينجسلي كومان بصفة دائمة حتى 2020

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 18:47:34 A A

قامت تقارير ألمانية بالكشف عن تجديد نادي بايرن ميونخ لعقد لاعبه تياجو ألكانتارا لمدة عامين، وينتهي عقد تياجو مع الفريق البافارق في يونيو عام 2019.


تياجو ألكانتارا

كما وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "بايرن جدد عقد تياجو حتى صيف 2021، ليغلق الطريق أمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضم اللاعب. وأعلن بايرن رسميًا اليوم الخميس، شراء عقد لاعبه كينجسلي كومان بصفة دائمة حتى 2020.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة السادسة من مسلسل في مترجمة | [731 قراءة]
2 ريال مدريد يرد على برشلونة ويسحق ديورتيفو لاكورونيا | [295 قراءة]
3 كفرمندا: عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم | [272 قراءة]
4 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [230 قراءة]
5 برشلونة يواصل انتفاضته بفوز كاسح على أوساسونا | [202 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
3 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
4 وقفه إحتجاجيّة في كوكب أبو الهيجاء تضامنًا مع الأسرى | [0 مشاركة]
5 إندلاع حريق في منطقة وعريّة فوق قرية الرّامة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب