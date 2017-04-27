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برشلونة يستعد لديربي كتالونيا وسط غياب 3 لاعبين!
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برشلونة يستعد لديربي كتالونيا وسط غياب 3 لاعبين!

قاد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي مران فريقه في غياب المصابين، البرازيلي رافينيا ألكانتارا والفرنسي جيريمي ماثيو وأليكس فيدال

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 22:22:32 A A

بعد فوزه الكاسح على أوساسونا (7-1) يوم الأربعاء في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أجرى برشلونة جلسة تعافي استعدادا لديربي كتالونيا أمام إسبانيول السبت المقبل في نفس المسابقة.

وقاد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي مران فريقه في غياب المصابين، البرازيلي رافينيا ألكانتارا والفرنسي جيريمي ماثيو وأليكس فيدال.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أساسيا في مباراة الليجا أمس، جلسة استشفائية بمشاركة لاعبي الرديف كارليس ألينيا ومارلون سانتوس وأليكس كاربونيل وإجناسيو أبيليدو. ومن المقرر أن يجري البرسا غدا جلسة مران أخرى عشية مواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا على ملعب كورنيلا البرات.

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