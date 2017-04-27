شجار دامٍ بين عائلتين في كفركنا يسفر عن إصابة شابين بجراح متفاوتة

تمّ نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج، في حين هرعت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شجارًا عنيفًا نشب، بعد ظهر اليوم الخميس، بين عائلتين في منطقة العين في بلدة كفركنا ، ما أسفر عن اصابة شابين، الأول بإطلاق نار وآخر جراء تعرضه للطعن.



فيديو وصور من المكان



هذا، وتمّ نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج، في حين هرعت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة للسيطرة على الشجار وباشرت التحقيق.