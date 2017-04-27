لجنة أولياء طلاب الثانوية الشاملة في يافا: لا لمؤامرة بلدية تل ابيب ضدنا

لجنة أولياء أمور طلاب المدرسة الثانوية لم تدخرُ جهدًا الا وإستغلته في محاولة إقناع رئيس البلدية بالعدول عن قراره الجائر



سيعمل المنتدى على تفعيل ضغوطات شديدة اللهجة في سبيل حل هذه المشكلة وإقناع البلدية في العدول عن قرارها الجائر

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن لجنة أولياء أمور طلاب المدرسة العربية الثانوية الشاملة في يافا، ولجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في يافا، والمنتدى العربي الديمقراطي للجان أولياء أمور الطلاب العرب، جاء فيه: "أهالينا أولياء أمور الطلاب في يافا الحبية: لا لمؤامرة بلدية تل ابيب ضد مدرستنا العربية الشاملة، ولا لسياسة الإهمال العنصري إتجاه جهاز التعليم العربي والقرارات العشوائية التي هدفها الضر بالمدرسة أكثر منها من مصلحة جهاز التعليم. لا يخفى عليكم أهالينا في يافا قرار بلدية تل ابيب العشوائي وغير المدروس القاضي بسلخ الجناح الإضافي الجديد للمدرسة العربية الثانوية الشاملة والذي على وشك الإنتهاء من بنائه وفتحه في مطلع العام الدراسي المقبل وفتحه كمدرسة جديدة، فكما كان مخططًا من قبل، قامت البلدية ببناء جناح جديد بمحاذة المدرسة بإطار خطة لتوسيع المدرسة وحل ضائقة الإكتظاظ الطلابي فيها وإعادة القاعات والمخازن والمختبرات التي تحولت الى صفوف مؤقتة الى ما كانت عليه من قبل كمرافق تخدم المدرسة والطلاب. تأتي بلدية تل ابيب وعلى رأسها رئيسها رون خولدائي بقرار جائر، غير مدروس ومن دوافع ظلامية عنصرية خفية النوايا بإلغاء كل ما تعهد به وخُطط له في هذا الإطار ويُقررُ فجأة بتحويل المبنى الجديد لمدرسة جديدة لا صلة لها بالمدرسة الثانوية الشاملة ومشاكلها المستعصية والتي شكل هذا المبنى الحل الوحيد والجذري كحل لها".



صورة المبنى الجديد للمدرسة

وأضاف البيان: "لجنة أولياء أمور طلاب المدرسة الثانوية لم تدخرُ جهدًا الا وإستغلته في محاولة إقناع رئيس البلدية بالعدول عن قراره الجائر وذلك بالتنسيق الكامل مع لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في يافا ومع المنتدى الديمقراطي القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ومؤسسات أخرى. وأننا نرى بكل موضوعية ومهنية بان قرار البلدية ليس الحل بالنهوض قدما بجهاز التعليم العربي الرسمي في يافا، بل يزيده تعقيدًا ويؤدي به الى الهاوية زيادة الى المشاكل الجمّة التي يعاني منها جهاز التعليم الرسمي وخاصة المدرسة وأننا في لجان الأولياء لسنا بضد أي ثورة تصحيحية في جهاز التعليم ان كانت مدروسة ومبنية على أسس سليمة وبمشاركة جميع الأطراف (يشمل أولياء الأمور) وأن ما تسوقه بلدية تل ابيب من ثورة تصحيحية ليس موجوداً أصلًا في أروقتها".



وتابع البيان: "وإزاء تعنت بلدية تل ابيب فقد إتخذت لجنة الاولياء في يافا ومساندة تامة من المنتدى الديمقراطي القطري ولجنة يافا المركزية ومؤسسات أخرى عدة خطط لإقناع البلدية بالعدول عن قرارها، وسيعمل المنتدى على تفعيل ضغوطات شديدة اللهجة في سبيل حل هذه المشكلة وإقناع البلدية في العدول عن قرارها الجائر. ولكن موقفكم الموحد أهالينا في يافا لا بد بأن يكون كالبنيان المرصوص، ويتوجب عليكم رفض دعايات البلدية الكاذبة ودعايات أعوانها المستفيدين منها بشكل شخصي على حساب أولادكم وذلك من ثورة تصحيحية وتنافس بين مؤسسات التعليم (الشيء الغير موجودة أصلًا في أروقة البلدية). فموقفكم أحبتنا في يافا هو الحجر الأساس الذي سيقنع البلدية بل وسيضطرها بالعدول عن قرارها وإعادة خطط البناء الاصلية. ويعلن المنتدى الديمقراطي القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب عن تبنيه ودعمه لموقف لجنة أولياء أمور طلاب يافا المركزية في دعمها لقرارات لجنة المدرسة الشاملة، وسيبذل كل جهوده من أجل إعادة هذا المبنى للمدرسة باذن الله تعالى. فنعم لوحدة الصف في يافا لشؤون التعليم. ونعم لإعادة المبنى الجديد للمدرسة الثانوية. نعم لثورة تصحيحية مدروسة مبنية على أسس سليمة وبمشاركة جميع الأطراف في جهاز التعليم، وعلى رأسها لجان اولياء امور الطلاب متمثلا باللجنة المركزية" إلى هنا نص البيان.



تعقيب بلدية تل ابيب

هذا وسنقوم بنشر تعقيب بلدية تل ابيب ردا على بيان لجنة اولياء الامور عندما يردنا.