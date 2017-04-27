جلسة بين بلدية الناصرة ومدراء التخطيط في وزارة المالية ومندوبي وزارة الاسكان

جاء في البيان:

الجلسة هدفت إلى بحث تحويل ميزانيات لتخطيط أراضي خاصة وأراضي دولة داخل منطقة نفوذ بلدية الناصرة، وتقدّر الميزانية بعشرات ملايين الشواقل

ستباشر الوزارة خلال شهر أيار في تنفيذ تحسينات على مسارات السير في دوار البيج على أن يستمر العنمل على إقامة الجسر فوق الدوار في الفترة القريبة

عمّمت بلدية الناصرة بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"عقدت، اليوم الخميس، جلسة بين رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام، وإدارتها وبين مدراء التخطيط في وزارة المالية ومندوبي وزارة الاسكان، وذلك من أجل تحويل ميزانيات لتخطيط أراضي خاصة وأراضي دولة داخل منطقة نفوذ بلدية الناصرة، وتقدّر الميزانية بعشرات ملايين الشواقل. كذلك تمّ بحث تطوير حي الجليل وتسويق 726 وحدة سكنية جديدة في مناقصة لمقاولين وشركات بناء بحيث يتم انشاء وبناء بنايات عصرية مرتفعة متعددة الطبقات ويرافق ذلك بناء مرافق عامة بنفس الحي بميزانية تقدّر بحوالي 30مليون شاقل".





خلال الجلسة



وتابع البيان:"تقدّمت البلدية بعدة طلبات أهمها تخصيص ميزانيات لمباني عامة في أحياء أخرى، تخطيط وتطوير في كافة أحياء المدينة واعداد مخططات تفصيلية لتنظيم البناء والمرافق العامة، كذلك تمّ طلب تحويل ميزانية 4 مليون شيكل لإعداد خارطة هيكلية جديدة لمدينة الناصرة. بالإضافة الى ذلك فقد طلب رئيس البلدية توسيع منطقة نفوذ مدينة الناصرة لتخصيص أراضي دولة لإقامة أحياء سكنية جديدة، تلّبي احتياجات الأزواج الشابة وسكان المدينة مستقبلًا".



واضاف البيان:"خلال انعقاد الجلسة، تمّ الاتصال مع وزارة المواصلات للحديث عن حل أزمة السير في دوار البيج وقد تجاوب المسؤولون مع طلب الرئيس سلّام، حيث ستباشر الوزارة خلال شهر أيار في تنفيذ تحسينات على مسارات السير في دوار البيج على أن يستمر العنمل على إقامة الجسر فوق الدوار في الفترة القريبة. هذا، وقد سادت الجلسة أجواء ايجابية وتمت تلبية كافة طلبات البلدية على أن تستمر الشراكة في العمل مستقبلًا"، بحسب البيان.