حماس تحذّر عباس: غزة برميل متفجّر إن ضغطت عليه أكثر سينفجر بوجهك في كل الاتجاهات

القيادي الحمساوي، خليل الحية:

حماس لن تخضع لضغوط الرئيس عباس وأنها وستصبر وتقاوم. وإنّ عباس سيفشل إذا حاول أن يجعل غزة راكعة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رد الفعل في قطاع غزّة بسبب طريقة تعامله معه. حيث أكّد القيادي الحمساوي، خليل الحية، أنّ "قطاع غزة برميل متفجر لا يستطيع عباس الضغط عليه أكثر من ذلك، لأنّه سينفجر في وجهه وفي كل الاتجاهات"، على حدّ تعبيره.



أنصار حماس في قطاع غزّة بمظاهرة ضد عباس والحمدالله حكومته (نيسان 2017)

وقال الحية، اليوم الخميس، إنّ "حماس لن تخضع لضغوط الرئيس عباس وأنها وستصبر وتقاوم. وإنّ عباس سيفشل إذا حاول أن يجعل غزة راكعة"، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس". وأضاف "لا يمكنك معاقبة من يعيش في ظروف صعبة، وأن المزيد من الضغط على غزة سيعود بنتائج عكسية".

يذكر أنّ صريحات الحية هذه تأتي بعد تهديدات الرئيس الفلسطيني باتخاذ "خطوات صارمة وغير مسبوقة لانهاء الانقسام"، كما اقدمت حكومة الوفاق الفلسطيني على خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة في غزة. كما اعلنت اسرائيل اليوم أنّ "السلطة قد تقدمت لها رسمياً بطلب الوقف المباشر عن تمويل القطاع للكهرباء المتمثل بـ 10 خطوط تغذي ما نسبته 30% من مجمل الكهرباء الذي يعتمد عليه القطاع الذي يعاني أزمة خانقة للكهرباء".



الرئيس الفلسطيني محمود عباس