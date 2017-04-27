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تكنولوجيا شبكات اجتماعية جوجل تعمل على تنظيف نتائح البحث من الأخبار الكاذبة

تكنولوجيا

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جوجل تعمل على تنظيف نتائح البحث من الأخبار الكاذبة
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جوجل تعمل على تنظيف نتائح البحث من الأخبار الكاذبة

تعمل جوجل على تحديث خوارزميتها لعرض محتوى أكثر موثوقية وتخفيض عدد الأخبار المزيفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 09:52:44 A A

أعلنت شركة جوجل ، عن إدخالها تغييرات على الطريقة التي تعمل من خلالها على تصنيف مواقع الويب ضمن البحث، وانها تعمل على تحسين الأساليب التي تستخدمها لتقييم المواقع، إلى جانب توفيرها طرق أسهل للمستخدمين لتقديم التعليقات والآراء، وذلك في خطوة جديدة للحد من انتشار ومحاربة الأخبار المزيفة عبر محركها للبحث.

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين إمكانية الإبلاغ وتقديم الشكاوي فيما يخص المحتوى المضلل وغير الدقيق والمحتوى المسيء والداعي إلى الكراهية، كما تعهدت الشركة بتحسين النتائج التي يتم توليدها عن طريق الخوارزمية الخاصة بها المتعلقة بوظيفة الإكمال التلقائي، والتي تظهر بشكل تلقائي لاقتراح عمليات البحث استناداً إلى الأحرف الأولية المكتوبة.

وتعمل جوجل على تحديث خوارزميتها لعرض محتوى أكثر موثوقية وتخفيض عدد الأخبار المزيفة، حيث أوضحت شركة البحث في تدوينة نشرتها "لقد أصبح من الواضح جداً أن هناك فئة صغيرة من عمليات البحث التي تجري يومياً تعود بمحتوى مسيء أو مضلل بشكل واضح وهذا ليس ما يبحث عنه الناس".

وتواصل الشركة محاولة الحد من إنتشار الأخبار الوهمية، وذلك عبر قيامها في الشهر الماضي وكجزء من هذه الجهود بتحديث إرشادات جودة البحث الخاصة بها، والتي يستخدمها المقيمون الواقعيون لتقييم جودة نتائج البحث وتوفير آراء وتعليقات حول نتائج البحث في سبيل مساعدة الشركة على تحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين.

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