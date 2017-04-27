الناصرة والقضاء اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في الناصرة
اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في حي الورود في الناصرة
نجمة داوود الحمراء:
أصيب شاب (18 عاما) بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي
بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 13:22 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في حي الورود في الناصرة، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لمصابين اثنين: شاب (18 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي"، وفقا للبيان
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك