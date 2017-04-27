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أخبار محليات اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في حي الورود في الناصرة

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الناصرة والقضاء اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في الناصرة
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اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في حي الورود في الناصرة

نجمة داوود الحمراء:

أصيب شاب (18 عاما) بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 14:28:13 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 13:22 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في حي الورود في الناصرة، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لمصابين اثنين: شاب (18 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي"، وفقا للبيان

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