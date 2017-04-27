اصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادث في حي الورود في الناصرة

نجمة داوود الحمراء:

أصيب شاب (18 عاما) بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 13:22 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في حي الورود في الناصرة، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لمصابين اثنين: شاب (18 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وبطنه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي ومصابة أخرى بجروح طفيفة تم نقلها الى مستشفى النمساوي"، وفقا للبيان