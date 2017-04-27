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أخبار محليات شلل تام في الحركة التجارية في برطعة بعد نجاح الاضراب دعما لأسرى الحرية

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وادي عارة شلل تام في الحركة التجارية في برطعة
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شلل تام في الحركة التجارية في برطعة بعد نجاح الاضراب دعما لأسرى الحرية

شهدت البلدة شللًا تامًا في الحركة التجارية بعد اغلاق جميع المحلات التجارية

تمّ نصب خيمة اعتصام في وسط البلدة وتوافد عليها العشرات من اهالي البلدة ومن القرى المجاورة

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 16:09:01 A A

إستجابة للجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى، وبعد إعلانها الاضراب التام في جميع المدن والقرى الفلسطينية، وذلك دعما للاضراب الذي يخوضه الاسرى البواسل في السجون الاسرائيلية، استجابت برطعة لنداء الاضراب، حيث شهدت البلدة شللًا تامًا في الحركة التجارية بعد اغلاق جميع المحلات التجارية، كما وشهدت المدارس والروضات والمؤسسات الرسمية والبلدية اغلاقا تاما أيضًا.


اغلاق جميع المحلات التجارية في برطعة

هذا، وتمّ نصب خيمة اعتصام في وسط البلدة وتوافد عليها العشرات من اهالي البلدة ومن القرى المجاورة، كما كان هناك فعاليات والقاء كلمات دعما للأسرى. وقد شارك الاسير المحرر المهندس وصفي كبها بالقاء كلمة عبر الهاتف على مسامع الحضور، مؤكدا على أنّ "الاضراب عمل على توحيد الحركة الاسيرة بعد التفرقة التي عملت عليها المؤسسة الاسرائيلية"، على حد تعبيره. 


من خيمة الاعتصام

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