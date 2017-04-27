الكعكة المخفوقة المثالية – نصائح من موقع matbach-tnuva الجديد

تبحثين عن أسرار لتحضير الكعكة المثالية؟ وجدنا من أجلك وصفات رائعة في موقع الوصفات الجديد " مطبخ تنوڤا"

تحضير كعكة مخفوقة قد يبدو لأول وهلة بسيط وسهل، ما هو الصعب في ذلك؟ طحين، بيض، إضافات، نخلط كل المقادير وندخلها الفرن. ولكن لماذا مع كل ذلك تكون الكعكة صلبة أكثر من المطلوب، رخوة أكثر من المطلوب، ليست عالية كثيرا، مشقوقة و/أو ليست هوائية؟ السر لكعكة مخفوقة ممتازة هو: نظام تحضير صحيح. موقع " مطبخ تنوڤا" يعرض نصائح ووصفات رائعة لتحضير كعكة مخفوقة مثالية.





إتبعوا النظام التالي في المرة القادمة التي ستحضرون فيها كعكة مخفوقة ولاحظوا الفرق:

1-نسخن الفرن مُسبقا حتى درجة حرارة المُشار إليها في الوصفة (10-15 قبل الخبز)

2-نبدأ بالبيض والسكر

3-نضيف الزيت والسائل

4-وعاء مُنفصل–نخلط جيدا الطحين مع المواد التي تنفخ الكعكة (مسحوق الخبز أو مشروب الصودا) . بعد ذلك نضيف باقي الطحين في الوصفة (كاكو، مسحوق الشوكلاطة وما شابه)

5-نضيف خليط الطحين لوعاء السوائل بخلط قصير وخفيف. ( يرجى الانتباه: التحريك المُستمر يمس بهوائية الكعكة)

6-في النهاية، نزيد مواد إضافية مثل الشوكلاطة، تشيبس، الجوز وفواكه مجففة، وذلك بعد أن قمنا مسبقا برشهم بالطحين أو دقيق الذرة. وايضا بخلط قصير وخفيف.

7-نصب في قالب مُدهون بالزيت وندخلها فورا للخبيز في وسط الفرن

الان أنتم تعرفون ما هو سر الكعكة المخفوقة المثالية، احصلوا على وصفتين لذيذتين من مطبخ تنوڤا

كعكة الشايش بالشوكولاطة والجوز

طريقة التحضير:

• نحمي الفرن لـ 165درجة وندهن قالب ببعض الزيت.

• في وعاء نخفق الشمينت الحلوة والبيض والسكر والفانيلا حتى تصبح لدينا مزيج موحد.

• ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيف اليهم اللوز ونخلطهم، ثم نضيفهم الي مزيج البيض ونعجنهم جيدا، ونسكب 34 الكمية في القالب.

• باقي العجينة نضيف اليها الكاكاو وحبات الشوكولاطة نحركهم داخل العجينة، ثم نسكبهم في القالب وبالسكين نبدأ برسمها بشيء يشبه الشايش.

• نخبزها حتى تنضج نخرجها ونتركها لتبرد جيدا ثم نرشها بسكر البودرة.

كعك البرتقال بكريما الروكيلا

طريقة التحضير:

• في الخلاط نخفق الزبدة والسكر حتى يمتزجوا نضيف البيض الواحدة تلو الاخرى.

• في وعائين الاول نضع فيه كافة المكونات الجافة ( طحين والبيكنغ باودر وبرش البرتقال)، والوعاء الثاني نضع فيه كافة المكونات السائلة ( الحليب واليوغورت وعصير البرتقال).

• نخفض سرعة الخلاط، ونبدأ باضافة المواد الجافة والسائلة على ثلاث مراحل على التوالي ( جاف – سائل) وننهي بالمكونات الجافة حتى تمتزج المكونات وتتحد مع بعضها.

• نصب الخليط في صينية الخبز ونخبزها لمدة 40 دقيقة لتنضج. نخرجها ونتركها لتبرد.

• لتحضير الحشوة والتزيين:نضع جبنة الريكوتا في وعاء كبير ونبدأ بخفقها بواسطة السلك، في هذه الاثناء نخفق الكريما مع البودينغ والسكر حتى نحصل على كريما متماسكة.

• نضيف القليل من الكريما على جبنة الروكيتا ونخفقها ثم نضيف باقي الكريما على الجبن ونخفقها.

• نقسم الكعكة الى قسمين، القاعدة نضعها في صحن التقديم ثم نضع الكريما في الوسط ونضيف طبقة كريما ونوزع عليها مكعبات البرتقال ونكرر العملية للطبقة الاخرى. ثم نضعها في البراد حتى التقديم.

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