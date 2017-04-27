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أخبار محليات المشيرفة تفجع بوفاة الطفلة رانسي جبارين طالبة الصف الأول

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وادي عارة المشيرفة تفجع بوفاة الطفلة رانسي جبارين
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المشيرفة تفجع بوفاة الطفلة رانسي جبارين طالبة الصف الأول

سادت أجواء من الحزن والاسى بين اهالي القرية عامة، وبين طلاب صفها ومدرستها وأعضاء الهيئة التدريسية على وجه الخصوص، في اعقاب وصول هذا الخبر الفاجع

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 14:33:26 A A

فجعت قرية مشيرفة ومدرستها الابتدائية يوم أمس برحيل الطفلة رانسي غازي خالد جبارين، طالبة الصف الأول في مدرسة مشيرفة الابتدائية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض هذا وشيع جثمانها الطاهر الى مقبرة القرية.


 الطفلة المرحومة رانسي غازي خالد جبارين

هذا وسادت أجواء من الحزن والاسى بين اهالي القرية عامة، وبين طلاب صفها ومدرستها وأعضاء الهيئة التدريسية على وجه الخصوص، في اعقاب وصول هذا الخبر الفاجع.
ومن جهة اخرى قام مدير المدرسة د. نائل اغبارية ومستشارة المدرسة المربية رنين مقالدة وطاقم الاخصائيين النفسيين والعلاجين في مجلس طلعة برئاسة الاخصائي النفسي صفوان مناصرة بتقديم المحاضرات والفعاليات لطلاب صفوف المرحلة الاولى في المدرسة للتخفيف من وقع الصدمة ولرحيل زميلتهم.

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