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معطيات إسرائيلية جديدة: عدد السكان 8.68 مليون نسمة و20.8% منهم عرب ونسبة البطالة 4.8%

مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل:

عدد سكان البلاد هو 8 مليون و680 ألف نسمة

منذ يوم الاستقلال الماضي وُلد في إسرائيل 174 ألف مولود جديد، توفي 44 ألف شخص، وحوالي 30 ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل

توزيع السكّان في البلاد في يومنا هذا جاء على النحو التالي: 74.7% يهود ، 20.8% عرب و4.5% من أصول أخرى

في عام 1955 كانت نسبة البطالة 7.2%، وفي عام 2016 وصلت إلى 4.8%

عام 1961 كان معدل الراتب الشهري للفرد 275 ليرة، وفي عام 2016 وصل إلى 9800 شيكل.

في عام 1951 كان عدد السيارات 34.103 سيارة، وفي عام 2016 وصل عدد السارات في البلاد إلى 3239000 سيارة

في عام 1948 كان في البلاد مؤسستي تعليم عالي فقط وهما الجامعة العبرية والتخنيون، أمّا اليوم فإنّ عدد مؤسسات التعليم العالية في البلاد هو 63 بينها 9 جامعات و33 كلية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-04-27 17:23:14 A نشر: 2017-04-27 17:23:14 A