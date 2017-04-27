معطيات إسرائيلية جديدة: عدد السكان 8.68 مليون نسمة و20.8% منهم عرب ونسبة البطالة 4.8%
مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل:
عدد سكان البلاد هو 8 مليون و680 ألف نسمة
منذ يوم الاستقلال الماضي وُلد في إسرائيل 174 ألف مولود جديد، توفي 44 ألف شخص، وحوالي 30 ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل
توزيع السكّان في البلاد في يومنا هذا جاء على النحو التالي: 74.7% يهود ، 20.8% عرب و4.5% من أصول أخرى
في عام 1955 كانت نسبة البطالة 7.2%، وفي عام 2016 وصلت إلى 4.8%
عام 1961 كان معدل الراتب الشهري للفرد 275 ليرة، وفي عام 2016 وصل إلى 9800 شيكل.
في عام 1951 كان عدد السيارات 34.103 سيارة، وفي عام 2016 وصل عدد السارات في البلاد إلى 3239000 سيارة
في عام 1948 كان في البلاد مؤسستي تعليم عالي فقط وهما الجامعة العبرية والتخنيون، أمّا اليوم فإنّ عدد مؤسسات التعليم العالية في البلاد هو 63 بينها 9 جامعات و33 كلية
نشر مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل ، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا تضمن إحصائيات حول السكّان في البلاد، وذلك بالتزامن مع "ذكرى الاستقلال الـ69 لدولة إسرائيل"، وأظهر التقرير أنّ عدد سكان البلاد هو 8 مليون و680 ألف نسمة، بحسب ما أورده الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقًا للإحصائيات فإنّ "عدد سكان البلاد ارتفع بـ159 ألف نسمة، وهو ارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي. ومنذ يوم الاستقلال الماضي وُلد في إسرائيل 174 ألف مولود جديد، توفي 44 ألف شخص، وحوالي 30 ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل"، كما جاء في التقرير.
وذكر مكتب الإحصاء المركزي في تقريره أنّ "عدد سكان الدولة عند قيامها (1948) كان 806 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2048 - الذي سيحتفل خلاله بمرور 100 عام على الاستقلال- إلى 15.2 مليون نسمة".
وتطرق التقرير المذكور إلى التقسيم الديمغرافي في البلاد، إضافة إلى مقارنة ديمغرافية عالمية بين أعداد اليهود عام 1948 واعدادهم اليوم، حيث أنّ المعطيات أشارت إلى أنّ عدد اليهود في العالم عام 1948 كان 11.5 مليون شخص و6% منهم فقط كانوا يعيشون في إسرائيل، واليوم فإنّ 14.411 مليون يهودي يتواجدون في العالم منهم 43% يعيشون في البلاد"، كما ورد في التقرير.
وأظهرت المعطيات أيضًا أنّ توزيع السكّان في البلاد في يومنا هذا جاء على النحو التالي: 74.7% يهود (ما يعادل 6.484 مليون شخص)، 20.8% عرب (ما يعادل 1.808 مليون شخص)، إلى جانب 4.5% من أصول أخرى (مسيحيون غير عرب أو أبناء ديانات أخرى، ويصل عددهم تقريبًا إلى 388 ألف شخص)، بحسب التقرير.
معطيات اجتماعية واقتصادية
وتطرق التقرير إلى معطيات أخرى عديدة، منها مثلًا نسبة البطالة، حيث أنّه في عام 1955 كانت نسبة البطالة 7.2%، وفي عام 2016 وصلت إلى 4.8%. امّا فيما يتعلق بالأجور فإنّه في عام 1961 كان معدل الراتب الشهري للفرد 275 ليرة، وفي عام 2016 وصل إلى 9800 شيكل. أمّا فيما يتعلق بعدد السيارات على الشوارع في البلاد، ففي عام 1951 كان عددها 34.103 سيارة، وفي عام 2016 وصل عدد السارات في البلاد إلى 3239000 سيارة.
ومن المعطيات الملفتة أيضًا في التقرير كان عدد معاهد التعليم العالي في البلاد، ففي عام 1948 كان في البلاد مؤسستي تعليم عالي فقط وهما الجامعة العبرية والتخنيون، أمّا اليوم فإنّ عدد مؤسسات التعليم العالية في البلاد هو 63 بينها 9 جامعات و33 كلية.