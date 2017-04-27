طفرة تكنولوجية: إنستغرام تتخطى 700 مليون مستخدم شهريًا

إستغرقت الشركة تسعة أشهر لتصل إلى هذا الرقم بعد إعلانها في شهر سبتمبر/ايلول 2015 عن 400 مليون مستخدم

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستغرام المملوكة لفيس بوك عن بلوغ عدد مستخدميها 700 مليون مستخدم نشط شهرياً، الأمر الذي يشكل طفرة من ناحية نمو عدد المستخدمين الذي بلغ 600 مليون مستخدم نشط شهرياً قبل أربعة أشهر فقط، وفي سياق متصل بلغ عدد مستخدمي المنصة في شهر يونيو/حزيران الماضي 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.



صورة توضيحية

وإستغرقت الشركة تسعة أشهر لتصل إلى هذا الرقم بعد إعلانها في شهر سبتمبر/ايلول 2015 عن 400 مليون مستخدم، مما يعني أنها تمكنت من مضاعفة عدد مستخدميها النشطين شهرياً خلال عامين فقط، وذلك عبر إدخالها مجموعة من المميزات مثل القصص والاشتراك عبر نسخة الويب والتواجد على هواتف أندرويد منخفضة التكلفة.

ويعد معدل نمو عدد مستخدمي الخدمة متسارع، حيث استغرقت أربعة أشهر فقط لإضافة 100 مليون مستخدم نشط شهرياً منذ أن أعلنت عن وصولها إلى 600 مليون مستخدم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين استغرقت 6 أشهر للوصول من عدد 500 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى عدد 600 مليون.