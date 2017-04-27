بريطانيا: قد نشارك ترامب في حال هجوم كيماوي جديد بسوريا

الوزير البريطاني:

اذا اضطر الأميركيون مجدداً بسبب أفعال نظام الأسد... وطلبوا منا المساعدة سيكون من الصعب جداً أن نقول لا

قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني إن "بلاده بريطانيا تجد صعوبة في رفض طلب من الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية في سورية في حال قرر الرئيس دونالد ترمب اتخاذ إجراء ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بسبب استخدام أسلحة كيمياوية".



بوريس جونسون



هذا واتهمت أمريكا جيش النظام بشن هجوم في الرابع من نيسان/ قتل خلاله العشرات جراء الغاز السام. وردت واشنطن بهجوم صاروخي على قاعدة جوية في سوريا، وقالت إنها لن تتغاضى عن استخدام الأسد للكيمياوي.



وأيدت بريطانيا الرد الأميركي على الهجوم الكيمياوي، لكنها لم تشارك فيه بصورة مباشرة، غير أن جونسون لمح إلى أن حكومته ستدعم ترمب عسكرياً إذا طلب منها ذلك في حال وقوع أي هجوم بالأسلحة الكيمياوية مستقبلاً.

وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا اضطر الأميركيون مجدداً بسبب أفعال نظام الأسد... وطلبوا منا المساعدة سيكون من الصعب جداً أن نقول لا".





ترامب