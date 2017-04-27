ترامب يزور أراضي السلطة الفلسطينية واسرائيل الشهر المقبل

المصادر:

الزيارة قد تتم في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار أو في أحد الأيام الأخيرة من الشهر ذاته

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كشفت مصادر صحفية اسرائيلية أن وفدا أمريكيا سيصل الى تل أبيب اليوم الخميس، استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاسرائيل بعد حوالي شهر. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيقوم ترامب بزيارة مناطق السلطة الفلسطينية، في محاولة لطرح مبادرة سلام جديدة.



عباس

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن "تفاصيل الزيارة لم تستكمل بعد، ولكن يجري البحث في وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في نهاية شهر أيار بعد وقت قصير من زيارة له إلى أوروبا".

وأضافت المصادر: "الزيارة قد تتم في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار أو في أحد الأيام الأخيرة من الشهر ذاته".

وقالت صحيفة الحياة اللندنية إن "ترامب سيزور ثلاث دول في الشرق الأوسط الشهر المقبل، هي المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل، مؤكدة أن جولة وزير الدفاع جيمس ماتيس الأسبوع الماضي كانت تحضيراً للزيارة الرئاسية".



نتنياهو



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