ميلان يسعى لتجديد عقد دونارما خشية من أطماع كبار أوروبا

ربط أسم دوناروما بالرحيل عن ميلان في الصيف المقبل، في ظل إهتمام أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان

يقترب نادي ميلان الإيطالي من تجديد تعاقده مع حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما، ليقطع الطريق على الفرق الراغبة في ضم اللاعب. وظهر دوناروما منذ العام الماضي بشكل مميز مع ميلان، مما جعله الحارس الأساسي للروسونيري بالرغم من سنه الصغير (18 عامًا).



دوناروما حارس مرمى الميلان

وربط أسم دوناروما بالرحيل عن ميلان في الصيف المقبل، في ظل إهتمام أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه. وذكرت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية أن عقد دوناروما ينتهي الموسم المقبل، ويرغب ميلان في تجديد عقده خشية رحيله عن الفريق.

وأشارت الصحيفة أن ميلان سيعمل على إستمرار اللاعب، بتقديم عرضاً لتجديد عقده لمدة طويلة، وبراتب سنوي يقدر بـ3.5 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن المشكلة تكمن في وكيل أعمال الحارس، مينو رايولا، لذلك سيضع الفريق الإيطالي بنداً في عقد دوناروما يسمح لوكيل أعماله بالحصول على 15% في حالة بيع الحارس الشاب في المستقبل.