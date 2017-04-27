أحمد سبع: فريق مجد الكروم جاهز للقاء أبناء زلفة وثقتنا كبيرة بتحقيق الفوز

احمد سبع:

أنا شخصياً درست فريق زلفة جيداً وأعرف ما هي نقاط قوته وضعفه وأعرف كل لاعب ولاعب من زلفة ووظيفته وقدراته وأخذت ذلك بالحسبان

أنهى فريق إتحاد أبناء مجد الكروم كافة إستعداداته للمباراة الفاصلة أمام فريق أبناء زلفة والتي ستجري مساء اليوم الخميس على استاد عيلوط الناصرة، الساعة السابعة مساءً. وقد بدت الجدية والحماس على وجوه لاعبي الفريق خلال التدريب الأخير وإصرارهم على تحقيق الفوز بكل ثمن لا سيما وأن الفريق وصل البئر والمباراة الفاصلة بعد موسم شاق ومتعب ومصّر على الشرب منه.



أثناء التدريبات إستعدادًا للقاء فريق أبناء زلفة



عاد الكابتن حاتم كريم لتدريبات الفريق، وقد تدرب لوحده بسب الإصابة التي يعاني منها في ركبته وهناك علامات إستفهام كبيرة على مشاركته في المباراة، وسيغيب عن المباراة من جانب مجد الكروم كل من حسن مناع المبعد بالبطاقة الحمراء واللاعب روسلان كوزنيتسوف الذي تعرض لكسر في كاحله. ومن المتوقع أن يجري مدرب الفريق احمد سبع بعض التغييرات في تركيبة الفريق بسبب ذلك .



إهتمام كبير من قبل جمهور الفريق لهذه المباراة الأهم للفريق منذ سنوات وكل البطاقات التي خصصت للفريق المجدلاوي خطفت وتبقى القليل منها فقط، ومن المتوقع حضور جمهور غفير من مجد الكروم وقرى الشاغور لمؤازرة وتشجيع الفريق مساء اليوم في استاد عيلوط، وعلى رأسهم رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي وعدد من أعضاء المجلس المحلي. وقد عقد إجتماع تلخيصي للاعبي الفريق مع المدرب احمد سبع ومع إدارة الفريق التي وفرت كل الظروف لنجاح الفريق اليوم.

وقد تحدث مدرب الفريق احمد سبع لموقع العرب عن جهوزية الفريق للمباراة قائلًا: "فريقنا جاهز لخوض المباراة وثقتنا عالية بتحقيق الفوز، لاعبو الفريق تدربوا بشكل جدي وبدا عليهم الجدية وهذا مؤشر إيجابي". وعن إحتمال غياب الكابتن حاتم كريم بالإضافة لحسن مناع وروسلان كوزنيتسوف، قال احمد سبع: "لكل لاعب بديل ونملك لاعبين يجيدون اللعب بكل وظيفة نأمل أن يشارك حاتم لانه حيوي للفريق اما في حالة غيابه فسنجد من يستبدله دون أدنى شك" .

وعن فريق أبناء برطعه قال احمد سبع: "أنا شخصياً درست فريق زلفة جيداً وأعرف ما هي نقاط قوته وضعفه وأعرف كل لاعب ولاعب من زلفة ووظيفته وقدراته وأخذت ذلك بالحسبان، لكن كل شيء متعلق بنا، اذا لعبنا بنفس اداءنا المعهود الذي يتمركز على اللعب الجماعي فإننا سنحقق الفوز، ثقتنا كبيرة ونأمل خيراً إن شاء الله".