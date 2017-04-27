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فنانين فن عربي روبي في أروقة النيابة المصرية للتحقيق معها!

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روبي في أروقة النيابة المصرية للتحقيق معها!
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روبي في أروقة النيابة المصرية للتحقيق معها!

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 07:58:11 A A

في جديد قضية اعتداء الفنانة روبي علىخلود أبو الرجالعاملة الملابس في مسلسل "رمضان كريم" استدعت النيابة المصرية روبي للتحقيق معها بالحادثة.


ومن المقرر أن تمثل روبي أمام النيابة في 6 مايو/أيار، وذلك في واقعة اعتدائها على خلود أبوالرجال في كواليس مسلسل "رمضان كريم"، وضربها والتسبب في حدوث كدمات لها.
يُذكر أن خلود تقدمت ببلاغ للنيابة وقالت إنها تعرضت للضرب والسب من روبي أمام العاملين في كواليس المسلسل، وقدمت تقرير طبي أثبت الضرر الواقع عليها، في وقت تعيش الفنانة روبي مرحلة صعبة بعد إنفصالها عن زوجها المخرج المصريسامح عبد العزيزللمرة الثانية. 

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