اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي مصادر: سعد لمجرد محتجز في الأراضي الفرنسية مدة عام ونصف

فنانين

[X]
مصادر: سعد لمجرد محتجز في الأراضي الفرنسية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصادر: سعد لمجرد محتجز في الأراضي الفرنسية مدة عام ونصف

المحامية المغربية صفية العكوري :

القضاء الفرنسي لم يتأكد بعد من كل المعطيات المسجلة في الملف، وهذا يعني أن المتابعة لن تنهي قبل 18 شهراً، بما يعادل عام ونصف

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-27 18:47:52 A A

نقلت مصادر عن المحامية المغربية صفية العكوري قولها أنّ "قرار فرض المراقبة الإلكترونية على النجم المغربي سعد لمجرد بعد إخلاء سبيله بقضيته مع الفتاة لورا بريول، يعني أن القضاء اعتبر أن التهم الموجهة إليه ثقيلة، وهذا يعني أنه لا يمكن تركه في حالة سراح كامل ما دامت المتابعة لم تستوف بعد كل مراحلها"، كما قالت.


سعد لمجرد

وأشارت المحامية المغربية إلى أنّ "تخوفات برزت لدى القضاة الفرنسيين بأنّ المجرد لن يلتزم بالبقاء داخل الاراضي الفرنسية إلى حين حسم قضيته، وأنّ السوار الإلكتروني يحدد تحركاته في إطار ضيق يمنعه من مغادرة فرنسا".

وأوضحت العكوري أنّها "غير متفائلة من إمكانية عودة الفنان المغربي في وقت قريب إلى موطنه المغرب، خاصة أن القضاء لم يتأكد بعد من كل المعطيات المسجلة في الملف، وهذا يعني أن المتابعة لن تنهي قبل 18 شهراً، بما يعادل عام ونصف"، كما قالت.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة السادسة من مسلسل في مترجمة | [735 قراءة]
2 ريال مدريد يرد على برشلونة ويسحق ديورتيفو لاكورونيا | [295 قراءة]
3 كفرمندا: عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم | [272 قراءة]
4 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [231 قراءة]
5 برشلونة يواصل انتفاضته بفوز كاسح على أوساسونا | [202 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
3 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
4 وقفه إحتجاجيّة في كوكب أبو الهيجاء تضامنًا مع الأسرى | [0 مشاركة]
5 إندلاع حريق في منطقة وعريّة فوق قرية الرّامة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب