مصادر: سعد لمجرد محتجز في الأراضي الفرنسية مدة عام ونصف

المحامية المغربية صفية العكوري :

القضاء الفرنسي لم يتأكد بعد من كل المعطيات المسجلة في الملف، وهذا يعني أن المتابعة لن تنهي قبل 18 شهراً، بما يعادل عام ونصف

نقلت مصادر عن المحامية المغربية صفية العكوري قولها أنّ "قرار فرض المراقبة الإلكترونية على النجم المغربي سعد لمجرد بعد إخلاء سبيله بقضيته مع الفتاة لورا بريول، يعني أن القضاء اعتبر أن التهم الموجهة إليه ثقيلة، وهذا يعني أنه لا يمكن تركه في حالة سراح كامل ما دامت المتابعة لم تستوف بعد كل مراحلها"، كما قالت.



سعد لمجرد



وأشارت المحامية المغربية إلى أنّ "تخوفات برزت لدى القضاة الفرنسيين بأنّ المجرد لن يلتزم بالبقاء داخل الاراضي الفرنسية إلى حين حسم قضيته، وأنّ السوار الإلكتروني يحدد تحركاته في إطار ضيق يمنعه من مغادرة فرنسا".

وأوضحت العكوري أنّها "غير متفائلة من إمكانية عودة الفنان المغربي في وقت قريب إلى موطنه المغرب، خاصة أن القضاء لم يتأكد بعد من كل المعطيات المسجلة في الملف، وهذا يعني أن المتابعة لن تنهي قبل 18 شهراً، بما يعادل عام ونصف"، كما قالت.