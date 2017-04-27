الجيش الإسرائيلي: دمّرنا موقعًا لحماس ردًا على إطلاق النار على قوة عسكرية جنوب غزة
جاء في البيان:
قام الجيش الإسرائيلي مستيعنًا بدابة بمهاجمة وتدمير موقعًا لحماس جنوبي قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق النار بإتجاه قوات الجيش
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وصل لموقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "تعرضت بعد ظهر اليوم قوة من الجيش الإسرائلي كانت تقوم بنشاطات أمنية إعتيادية قرب الجدار الأمني في جنوب قطاع غزة الى إطلاق نار، في حين لم تقع إصابات أو أضرار. هذا وقد قام الجيش الإسرائيلي مستيعنًا بدابة بمهاجمة وتدمير موقعًا لحماس جنوبي قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق النار بإتجاه قوات الجيش، وسيواصل الجيش الإسرائيلي التصرف بحزم من أجل حفظ أمن دولة إسرائيل" إلى هنا نص البيان.
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