جوزيف عطية يبشّر جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد قريبًا

جوزيف أكّد أنّه سيكشف قريبًا جدًا أيضًا عن إسم أول أغنية من الألبوم

زفّ النجم اللبناني جوزيف عطية لجمهوره خبرًا سارًا، حيث أعلن أنّ ألبومه الجديد قيد التحضير وفي مراحله الأخيرة، لافتًا أنّه متحمس جداً لإطلاقه قريبًا، وأكّد أنّه سيكشف قريبًا جدًا أيضًا عن إسم أول أغنية من الألبوم.





جوزيف عطية



ونشر جوزيف تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كتب فيها:"ألبومي الجديد JA4 على الطريق! وقد قضيت الكثير من الوقت في الاستوديو للعمل عليه ولا أستطيع الإنتظار لتسمعوه". وأضاف: "بكرا رح نعرف إسم أوّل أغنية من الألبوم".