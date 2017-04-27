الذهبية نوال الزغبي تسجّل أغنية كراميل..صورة

أغنية تتر مسلسل كراميل من كلمات وألحان صلاح الكردي، وتوزيع مارك عبد النور

نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة أثناء تسجيلها لأغنية مسلسل "كراميل"، التي تعاقدت على تقديمها قبل أيام مع شركة ايغل فيلمز. وعلقت نوال على الصورة فكتبت: "أثناء تسجيل تتر مسلسل كراميل".



الصورة التي نشرتها نوال الزغبي



يذكر أنّه من المقرر أن يعرض مسلسل "كراميل" خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة ماغي بو غصن وظافر العابدين، كتابة مازن طه واخراج إيلي حبيب. أمّا أغنية تتر مسلسل كراميل من كلمات وألحان صلاح الكردي، وتوزيع مارك عبد النور.