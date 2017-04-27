سلمى حايك: بناء جدار بين المكسيك وأمريكا أمر غبي

سلمى حايك:

التركيز على قضايا مثل الجدار هو "فخ" يهدف إلى صرف الانتباه عمّا هو مطلوب حقا في البلاد أي الإصلاحات الذكية بشأن الهجرة

أعربت الممثلة والنجمة العالمية سلمى حايك عن إستيائها الكبير من قرار بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، معتبرة الأمر أنّه "فكرة غبية"، وقالت: "سواء تم بناء هذا الجدار او لم يتم، لم يقدم أحد ميزانية حقيقية حول تكلفته، ونحن نعلم ان التكلفة ستكون مليارات الدولارات.. كيف سيذهب الجدار الهائل عبر الأنهار، هل انت ذاهب لبناء سدود؟"، على حدّ قولها.





سلمى حايك



وأشارت الممثلة المكسيكية الأمريكية إلى أنّ "التركيز على قضايا مثل الجدار هو "فخ" يهدف إلى صرف الانتباه عمّا هو مطلوب حقا في البلاد أي الإصلاحات الذكية بشأن الهجرة... هناك طرق أكثر ذكاء يمكننا أن نخرج بها للسيطرة على الهجرة، والقيام باصلاحات في هذا المجال تكون أكثر فائدة بالنسبة لأميركا، فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من العمل للمزارعين في هذا البلد، ولا توجد أعداد كبيرة من المزارعين هنا، كما أن الكثير من الناس الذين لا يريدون أن يشاركوا في صناعة المخدرات في المكسيك هم من المزارعين المهرة، وهم لا يريدون المشاركة في ذلك حتى ان بعضا منهم يتواجد في الولايات المتحدة"، على حدّ قولها.