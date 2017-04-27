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فنانين فن عالمي مصادر: أنجلينا جولي تتبنى طفلًا سابعًا قريبًا

فنانين

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مصادر: أنجلينا جولي تتبنى طفلًا سابعًا قريبًا
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مصادر: أنجلينا جولي تتبنى طفلًا سابعًا قريبًا

تقارير:

جولي كانت تنوي الاقدام على هذه الخطوة أثناء زواجها من بيت ولكنه رفض

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 10:43:20 A A

كشفت تقارير هوليودية عن أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي تنوي تبني طفل جديد لينضم لأطفالها الستة، ويأتي هذا كتطور جديد في حياتها الشخصية بعد إنفصالها عن النجم براد بيت. ووفقًا للتقارير فإنّ جولي كانت تنوي الاقدام على هذه الخطوة أثناء زواجها من بيت ولكنه رفض بسبب رغبته في التفرع لتربية ابنائهما.


أنجلينا جولي

يذكر أخيرًا أنّ أنجلينا وبراد قررا الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عامًا، منها عامان زواج. ووفقًا لجولي فإنّ القرار جاء بسبب "سوء معاملة براد لإبنائه"، والواقعة الشهيرة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام وهي قيام بيت بالتعدي على ابنهما بالتبنّي "مادوكس" اثناء وجودهما على متن طائرة. 

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